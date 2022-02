Tom Brady hizo el anuncio más importante en la historia de la NFL

El sábado por la tarde, un tweet revolucionó al deporte estadounidense y mundial. El periodista Adam Schefter de ESPN, reconocido en su país por ser la fuente más confiable en cuanto a noticias de fútbol americano se refiere, había publicado que Tom Brady, el histórico mariscal de campo y, para muchos, el mejor jugador de la historia de la NFL, le ponía fin a su carrera en el fútbol americano a sus 44 años y después de 22 temporadas de grandeza en la cancha. Pero Schefter, como un soldado implacable que falla en su misión más importante, cometió un error en la publicación más importante de la historia de la NFL: Tom Brady llamó al manager de su equipo, Tampa Bay Buccaneers, negando el rumor de su retiro.

Tom Brady is retiring from football after 22 extraordinary seasons, multiple sources tell @JeffDarlington and me.



More coming on https://t.co/rDZaVFhcDQ. pic.twitter.com/6CHWmMlyXg — Adam Schefter (@AdamSchefter) January 29, 2022

Ayer, en su podcast llamado “Let’s Go”, el siete veces ganador del Super Bowl, récord histórico individual y de toda la NFL, ya que tiene más anillos de campeón que cualquiera de las franquicias que integran la liga de futbol americano estadounidense, aseguró que no tenía una decisión tomada y que “lo sabré cuando sea el momento adecuado”. Al parecer, el momento adecuado fue por la mañana del este de los Estados Unidos: en su cuenta personal de Instagram, publicó un comunicado en el que anunció, de manera oficial, su retiro.

“Siempre creí que el football es una apuesta de all-in: Si el compromiso competitivo no es del 100%, no vas a tener éxito, y el éxito es lo que más amo de nuestro juego [...] Esto es difícil de escribir para mí, pero acá va: Ya no voy a tomar ese compromiso competitivo. Amé mi carrera en la NFL, y ahora es tiempo de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”. Así empieza el comunicado del anuncio más importante en la historia del fútbol americano. Luego, agradeció a su familia y a su último equipo, los Buccaneers, pero dejó afuera de sus agradecimientos a New England Patriots, equipo con el que jugó 20 años y ganó seis campeonatos, y a Bill Belichick, histórico entrenador de los “Pats” con el que Brady no tiene actualmente una buena relación (de hecho, Belichick tampoco aparece en la serie que recorre la carrera de Brady, llamada “Man In The Arena”, aunque el jugador habla muy bien de su coach en la misma).

Brady y Belichick, el dúo más exitoso de la historia de la NFL

Se retira Tom Brady, el hombre de los récords, de los Super Bowls, de los touchdowns y, sobre todo, el éxito en la NFL personificado.

Pero el éxito no fue la norma en la vida de Brady, sino que, más bien, nadie pensó que su carrera sería lo que terminó siendo: En el Draft de 1999 de la NFL, 198 jugadores fueron elegidos antes que el mariscal de campo que había pasado cuatro años jugando para los Wolverines de la Universidad de Michigan. Luego de una desafortunada lesión del quarterback titular de los New England Patriots en la temporada 2001, Brady se haría con el puesto y no lo soltaría más, incluso ganando el Super Bowl en su primer año como titular.

Asi se veía Brady en el Draft de 1999

Luego vino lo que ya todos conocen: récord de pases de touchdowns, de yardas, más touchdowns en playoffs, más victorias en playoffs, más victorias en toda la historia de la NFL y, de esta manera, se podría seguir y llenar muchas líneas nombrando los récords de Tom Brady, quien hoy le puso final a la carrera más exitosa de la historia del fútbol americano.