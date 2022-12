Messi y el porqué de su 'qué mirás bobo' al '19' de Países Bajos: "Desde que entró..."

Como muy pocas veces antes se vio a un Lionel Messi tan enojado y enfrentando públicamente a todo aquel que se le cruce como en el final de este partido de cuartos ante Países Bajos. La ligaron el árbitro, Van Gaal y el '19' (Wout Weghorst, autor de los dos goles del equipo neerlandés). Con este último, tuvo un desopilante cruce en zona mixta y lo desafió diciéndole "qué mirás, bobo" mientras daba una entrevista. Al rato, tras salir del vestuario, reveló por qué surgió la bronca con él puntualmente.

uD83DuDCAC "ME GUSTA QUE ME RESPETEN Y VAN GAAL NO FUE RESPETUOSO"



Messi atendió al técnico de Países Bajos tras la clasificación a las semifinales.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/DJHmOOCz1B — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2022

"No me gusta que se hable antes de los partidos. El '19' (Wout Weghorst) desde que entró al partido, empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas... Y me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo pero me gusta que me respeten también", comentó Messi, visiblemente fastidiado, en una nota que le dio a TyC Sports. Seguido a eso, volvió a pegarle a Van Gaal: "Creo que el técnico de ellos (Van Gaal) no fue respetuoso con nosotros".

- Nota en construcción.