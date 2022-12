La revelación de Scaloni sobre el enojo de Messi y un palazo a Van Gaal: "Leo se sintió..."

Lionel Messi, después de que la Selección argentina consiguió la clasificación a las semifinales, tuvo varios cruces. Uno de ellos fue con el entrenador de Países Bajos, Louis van Gaal, quien en la semana previa había hablado sobre el capitán.

"Es el jugador más peligroso, el que crea más ocasiones y las hace él mismo, pero por otro lado no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón. Ahí también están nuestras posibilidades", dijo el DT neerlandés y la Pulga lo fue a buscar apenas terminó el partido. Se acercó al técnico y con un claro gesto de "hablás mucho" le dijo lo que pensaba. Edgar Davis, hoy ayudante de estratega neerlandés, se interpuso en el medio de ambos e intentó calmar las aguas.

No se supo, tampoco se sabrá lo que se dijeron, pero Lionel Scaloni reveló un detalle que explica la reacción de Messi. "Son cosas que suceden. No jugamos con uno menos cuanto no teníamos la pelota. Leo se sintió tocado y demostró que es el mejor de todos los tiempos. Estamos contentos de tenerlo".

Messi, en sus declaraciones post partido, también le apuntó con munición gruesa al DT: "Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos". Picante.