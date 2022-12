El terminante anuncio de Van Gaal tras su pelea con Messi y una nueva eliminación por penales vs. Argentina

Luego de haber quedado afuera por penales del Mundial de Qatar 2022 contra la Selección argentina por penales, otra vez como en Brasil 2014, Louis Van Gaal, que en cancha tuvo un picantísimo ida y vuelta con Lionel Messi, anunció que no continuará como entrenador de Países Bajos y su retiro definitivo. Antes del inicio de la competencia, ya había anunciado que esta iba a ser su última experiencia.

Como en Brasil 2014, Argentina eliminó de un Mundial a Países Bajos por penales: esta vez fue en cuartos, la anterior en semis (foto: EFE).

"No voy a seguir de en la selección porque era solo para este período. Este era mi último partido. He disputado veinte partidos y no he perdido ninguno. Puede verlo en Google. Es una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí. Veo esta etapa muy positiva. Hoy no me siento así", dijo Van Gaal que no seguirá como seleccionador.



El DT de Países Bajos prosiguió: "Hemos empatado y llegado a los penaltis y es la segunda vez con este seleccionador que pierde penaltis. Por eso pedí a los jugadores que entrenaran los penaltis porque tenía la experiencia de hace dos Mundiales. Aún así no se dio y no tengo nada que reprochar a los jugadores. Perder por penaltis es tener muy mala suerte".

Van Gaal se cruzó con Messi luego de los penales (foto: EFE).

"En Brasil 2014 tenía la impresión de que íbamos a ganar ese partido contra Argentina. Esta vez no hay nada que reprochar porque han luchado hasta el final. Han dejado todo lo que tenían. Hemos ganado muchas cosas y he disfrutado mucho de esta temporada. Es muy doloroso ver como hemos sido eliminados porque he intentado todo para evitar esta situación", añadió el experimentado exentrenador ya de 71 años.



"Lo que dejo es un grupo excelente. A nivel personal y futbolístico es un equipo muy unido con un fuerte espíritu de equipo y un gran fútbol. He sido entrenador durante veinte partidos y no hemos perdido ninguno. Esto es por algo", concluyó, dolorido.

- Con información de EFE.