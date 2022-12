Dibu Martínez reveló el trasfondo de la tremenda bronca con Van Gaal: "Dijo que si..."

Aparte de lo que se jugó en cancha, como una verdadera final, entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de Qatar 2022, también hubo otro partido afuera, contra el director técnico rival: Louis Van Gaal. En la conferencia de prensa del día previo al choque, el experimentado entrenador neerlandés había dicho que su selección "llegaba con ventaja a los penales"; lo cual evidentemente no cayó para nada bien en el seno del plantel argentino. Lo demostró Messi, haciéndole el Topo Gigio de Riquelme (ni más ni menos) en su gol y yéndolo a encarar post penales, y el Dibu Martínez.

En una nota que brindo en inglés a Bein Sports post partido, Dibu Martínez puso de manifiesto el malestar que causaron las declaraciones de Van Gaal. "Escuché a Van Gaal que dijo 'tenemos ventaja si vamos a los penales y si llegamos a esa instancia, vamos a ganar'. Lo que pienso es que tiene que cerrar la boca", lo fulminó.

El arquero de la Argentina, figura en la tanda con sus tapadas a Van Dijk y Berghuis, hizo extensiva la tremenda bronca expresada por su capitán Messi minutos antes: "Van Gaal vende que juega al fútbol pero metió gente alta y empezó a tirar pelotazos".

Después de bañarse, Messi también dejó en claro el porqué del enojo con Van Gaal: "Me gusta que me respeten y Van Gaal no fue respetuoso con nosotros (por las declaraciones)".

Lionel Messi, durísimo con el DT de Países Bajos: "VAN GAAL VENDE QUE JUEGA BIEN AL FÚTBOL Y METÍA PELOTAZOS". pic.twitter.com/qx9VY0Gpsw — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2022

¡ASÍ ENCARÓ MESSI A VAN GAAL Y DAVIDS!



El capitán argentino fue a buscar al entrenador y su ayudante ni bien terminó el encuentro ante #PaísesBajos y les realizó gestos. #TyCSportsMundial pic.twitter.com/qRAllYTSF9 — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2022

Además estas críticas lapidarias al entrenador de Países Bajos, el Dibu Martínez también destrozó al árbitro Mateu Lahoz: "El árbitro cobró todo para ellos, ¡les dio 10 minutos! Dos o tres tiros libres en la puerta del área. El árbitro quería que metan el gol, ojalá no tengamos más este árbitro, es inútil".