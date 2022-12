La desafiante frase de una figura de Inglaterra a Mbappé: “Lo respeto, pero no le voy a…”

Se viene uno de los duelos más picantes del Mundial de Qatar 2022. Llegaron los cuartos de final la Selección de Inglaterra y la de Francia se verán las caras en un partido de gran atractivo. Allí estará seguramente Kylian Mbappé por el lado francés, en tanto que Kyle Walker será su marcador para el conjunto inglés. Y el lateral derecho de Manchester City le tiró un fuerte desafío al delantero galo.

Kyle Walker aseguró que no le pondrá "una alfombra roja" a Mbappé.

En conferencia de prensa en la previa del partido que se disputará este sábado en el estadio Al Bayt, Walker no se achicó ante el peligroso atacante y expresó: "Tenemos que respetarle pero está claro que no le vamos a poner una alfombra roja, me he encontrado con grandes jugadores antes, como Neymar, Mané, así que lo trato como otro partido".

Consultado por Mbappé, el lateral inglés aseguró: "Esto no es un Inglaterra contra Mbappé, esto es un Inglaterra-Francia, tampoco es un partido de tenis entre Mbappé y yo. Hay muchos jugadores en Francia además de él que nos pueden crear problemas".

"Es más fácil decir que lo voy a parar que hacerlo, pero no me subestimo, tengo mucho cuidado y le doy el respeto que se merece, pero no demasiado respeto", afirmó Walker.

En referencia al partido, el jugador del Manchester City opinó: "Siempre ha sido un gran partido, una gran batalla, los veía por la tele y es un orgullo poder jugar este partido porque va a ser un gran duelo y será complicado".

"Se habla mucho de lo que tenemos que hacer, pero ellos seguro que también tienen que preocuparse por nosotros, no solo al revés", comentó el futbolista inglés.

Además, Walker se refirió a los elogios que Mbappé le dedicó en la previa: "Es un orgullo que un jugador de su calidad y tan peligroso diga esto, se lo agradezco, pero como he dicho antes esto es un deporte de equipo”.