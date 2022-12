Futsal: Jockey Club completó el cuadro de cuartos de final

Jockey Club es el último pasajero de cuartos de final del torneo Clausura de fútbol de salón masculino. El elenco de Armando Corvalán venció en los penales al duro Regatas B y está entre los ocho mejores del certamen.

El partido tuvo que postergarse por la presencia de Sánchez y Cusa con la selección Argentina más el cuerpo técnico. El duelo fue muy parejo y terminó igualado en tiempo reglamentario 4 a 4. En alargue tampoco se sacaron ventaja y empataron 1 a 1. En los penales, el último subcampeón logró el pasaje por 2 a 0.

La acción de cuartos de final comenzará hoy con el duelo que disputarán en Las Heras Cementista B ante Regatas desde las 23 hs.

Los otros juegos se jugarán el viernes: Cementista vs San Martin (20.30 hs), Don Orione vs Don Bosco y Andes Talleres vs Jockey Club (ambos 21.30 hs).