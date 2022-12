El emotivo mensaje del Kun Agüero a Messi y sus compañeros en un vivo de Twitch: "Pase lo que pase..."

El exdelantero de la Selección argentina, Sergio "Kun" Agüero, llevó adelante un streaming, mediante la plataforma Twitch, con Lionel Messi como invitado especial previo a lo que será el encuentro de la Argentina ante Paises Bajos el próximo viernes por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

En una charla distendida, el ex Manchester City y streamer, generó una verdadera revolución en la plataforma ya que durante el encuentro se terminaron sumando Alejandro "Papu" Gómez, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes junto al histórico masajista de la selección, Marcelo D'Andrea, más conocido como Dady.

Durante el tiempo que duró el vivo, molestaron al Papu por su nuevo look y no contaron demasiadas intimidades de cómo vive el plantel su día a día en Qatar. Una vez que pasó el tiempo, y Messi avisó que debían retirarse, el Kun les dedicó una sentidas palabras a sus compañeros para lo que vendrá: "Suerte, lo mejor para el viernes. Pase lo que pase la verdad que para mí ustedes son unos fenómenos como persona y la verdad que siempre la victoria de ustedes también la siento propia".

"Me da orgullo que vistan esta camiseta y también sufro bastante. Disfruto mucho verlos jugar y que estén tan unidos que es lo que más me gusta. Me pone muy feliz porque siento que estoy ahí, pero no estoy", agregó conmovido Agüero y Messi tomó la palabra para devolverle la gentileza. “Te queremos mucho y te extrañamos a vos, a Gio. Siempre están presentes, mandale un saludo ahí a toda la gente y muchas gracias", cerró Lionel que aprovechó para recordar a Lo Celso, que fue baja de la última lista.

La transmisión fue un marcó un nuevo récord para el Kun Agüero ya que se sumaron 245 mil personas para disfrutar de un hermoso momento que se volvió tendencia en las redes sociales. La marca anterior había sido una charla con Messi durante la pandemia con 80 mil personas.