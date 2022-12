El profundo motivo por el que Mbappé tapa el logo de Budweiser al recibir el premio al MVP

La Selección de Francia disputó cuatro partidos y, en tres, Kylian Mbappé fue la figura. Después de cada encuentro, al mejor jugador de la cancha le entregan el premio MVP, con un trofeo que tiene el logo de la conocida cerveza Budweiser, uno de los principales patrocinadores del Mundial de Qatar 2022. Pero el delantero, al recibir ese premio, siempre tapa el nombre de la marca. ¿Por qué?

Esta particularidad de Mbappé tiene un profundo motivo: es que el galo no quiere promocionar bebidas alcohólicas. De hecho, el futbolista se negó a salir a la rueda de prensa posterior a los partidos frente a Australia y Dinamarca por la Fase de Grupos de la Copa del Mundo, para no quedar vinculado a las marcas auspiciantes del torneo con las que no quiere quedar pegado.

En ese sentido, el francés rompió el reglamento de la FIFA que exige que el mejor del partido participe de una conferencia de prensa, y por eso la Federación de Francia aceptó pagar la multa correspondiente.

Después del encuentro de octavos de final frente a Polonia, donde volvió a ser figura con dos goles y una asistencia, Mbappé reconoció que no conocía ese reglamento y participó de la conferencia de prensa: "Supe después (de los partidos contra Australia y Dinamarca) que la federación iba a tener que pagar una multa y me comprometí a pagarlas. No tiene que pagar la federación por mi decisión".

El futbolista tomó la decisión de no participar en asociaciones con marcas que tengan que ver con comida rápida, apuestas o bebidas alcohólicas, entre otras empresas a las que no quiere dar visibilidad. De hecho, a principios de año no estuvo en algunos actos publicitarios de la Selección de Francia, por ejemplo en los de Coca Cola y KFC, para que no se vincule su imagen a la de estas compañías.

Mbappé fue figura ante Polonia con dos goles y una asistencia.

Así, Mbappé mantiene una política de cuidar su nombre lo máximo posible en base a sus principios, y mantiene acuerdos con marcas con las que sí acepta trabajar, como EA Sports (lo tiene como la cara principal de FIFA, su videojuego insignia), Hublot, Nike, la marca de belleza Bulk Homme y la de productos ecológicos Good Gout.