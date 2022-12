Mbappé reveló por qué no hablaba durante el Mundial: “Es porque tengo la necesidad de…”

Kylian Mbappé está imparable en el Mundial de Qatar 2022. El 10 de Francia marcó dos golazos ante Polonia para la clasificación a los cuartos de final y cosechó su tercer premio a mejor jugador del partido. Sin embargo, este tuvo una diferencia con los que obtuvo ante Australia y Dinamarca: el delantero sí habló con la prensa y reveló el motivo de su silencio en las fechas anteriores.

En charla con la transmisión oficial, el astro del Paris Saint-Germain contó por qué no había hablado con los medios hasta el momento: "No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competencia y no perder energías en otras cosas", expresó.

Además, Mbappé aseguró que se hará cargo de las multas que implican haberse salteado la atención a la prensa que es obligación para el MVP de cada partido.

Otra polémica: Mbappé dio vuelta el premio para que no aparezca Budweiser, sponsor del Mundial.

Por otra parte, el 10 habló sobre su nivel excepcional en este Mundial de Qatar 2022: "Esta Copa es mi obsesión, es la competencia de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a este torneo, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarlo, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos", afirmó.

"El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es secundario", cerró contundentemente Mbappé. Más allá de su frase, lo cierto es que el delantero francés está demostrando porque es uno de los mejores jugadores del mundo y está en camino a romper varios récords goleadores. Por ejemplo, está a siete dianas de superar la marca histórica de Miroslav Klose, máximo anotador de la historia de los Mundiales con 16. El dato sorprendente es que Donatello lleva apenas once partidos en la máxima competencia y espera que jugar en tres más de Qatar 2022.