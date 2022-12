La autocrítica de Scaloni por el cambio de Di María en la final: “Cuando le avisé, Ángel me dijo…”

Una de las decisiones más controversiales que tomó Lionel Scaloni en la final del Mundial ganada ante Francia por penales fue aquella de sacar a los 63' y con el 2-0 a favor a Ángel Di María; la figura escandalosa del partido hasta ese entonces. En los festejos del Lusail, el entrenador de la Selección reveló que fue por "cansancio" que lo modificó al Fideo, pese a que este le había manifestado que estaba para seguir.

"La planificación de Di María por izquierda salió bien. Es una lástima (lo del cambio) porque yo la verdad es que entendí que él estaba cansado. Me dio esa sensación. Antes de hacer el cambio, le avisé que lo iba a sacar y él me respondió: 'Hago otro gol y me sacás...'. Pero yo sentía que él estaba agotado, porque sino él estaba para seguir y haciendo estragos. Más allá de eso, yo creo que el empate no tiene nada que ver con la modificación", comentó autocrítico Scaloni en una nota que le dio post partido a DirecTV Sports, pero que recién se hizo viral con el paso de los días.

Di María, que tras el tercer partido de fase de grupos vs. Polonia había sumado minutos únicamente en el segundo tiempo suplementario contra Países Bajos por lesión, reapareció como titular justo para la final. Y la rompió, en una posición en la que casi ni jugó en este ciclo. A puro desequilibrio, generó el penal del 1-0, marcó el segundo y fue un problema sin solución para Koundé en el sector derecho de la defensa francesa.

Es por este problema físico que Scaloni decidió sacarlo cuando todavía faltaba mucho partido y ubicar en su lugar a Marcos Acuña. Pero el Fideo era el mejor...