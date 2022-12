La desafiante frase de Carlos Sainz en la previa del Rally Dakar: "Tenemos auto para..."

Carlos Sainz, triple ganador del Rally Dakar, dijo sentirse "más animado y más contento" que en la última edición con el Audi RS Q e-tron, con el que competirá en Arabia Saudita sin tener tantas dudas como hace un año y con el que espera "luchar por ganar" la clasificación general.

El piloto madrileño, de 60 años y que estará en la carrera con Lucas Cruz como copiloto, expresó: "Afrontamos este rally con más optimismo y tranquilidad que el año pasado, que se llegó muy justo, sin ninguna carrera, con muchas dudas que no se podían confesar y muchas preguntas. Salió mejor de lo que pensábamos, conseguimos ganar alguna etapa y los problemas mecánicos no fueron relacionados con lo complicado del coche sino de amortiguadores que luego se solucionaron. Por eso estoy más animado, más contento, con menos dudas y mucha ilusión. Tenemos auto para luchar por la carrera".

Además, explicó: "El coche es copia y pega en el buen sentido del año pasado. La gran diferencia son los 90 kilos menos que pesa pero llevaremos por reglamentación 100 kilos más que los demás. Somos el único coche con tecnología híbrida. El año pasado se igualaba todo, pero este año para los híbridos nos han subido a 2.100 kilos. En cualquier caso nos hubiese costado mucho bajar esos 100 kilos. Es difícil entender la complejidad de un coche de este tipo".

"Tiene cuatro motores, infinidad de sensores y hay mucho alto voltaje, que si pasa algo no puedes ni acercarte. Es un coche muy complejo tecnológicamente. Audi ha sido muy valiente y no creo que se valore lo que ha hecho para poner en marcha en una carrera como esta. Los test han ido bien, las pruebas han ido bien y el coche está más a mi gusto", señaló.

Carlos Sainz también habló sobre la principal complicación que, a su juicio, se encontrarán los pilotos en el rally y que puede marcar diferencias: "Como no pasaban cosas la organización ha ido añadiendo cosas. Por ejemplo el libro de carrera (road book) lo dan por la mañana y también nos han puesto unas cosas en el coche para evitar que nadie saque un teléfono".

"Lo más complicado es lo del 'waypoint', que si no está muy bien colocado es imposible de encontrar. El waypoint (punto de paso obligatorio seguir el trazado marcado por la organización para que nadie emplee atajos para obtener ventaja en la clasificación) me parece un poco una gincana porque hay veces que vuelves durante una hora y media y no eres capaz de encontrarlo", apuntó.

Pese a estas novedades, Sainz subrayó que "el ADN del Dakar sigue intacto". "Por lo que he visto va a ser muy duro. La navegación la han complicado pero confío en que este año sea una navegación lógica", subrayó Sainz, que para la victoria final reiteró su apuesta por Audi: "Es un gran equipo".

"Tiene tres pilotos y tres copilotos muy capaces de ganar la carrera y nosotros hemos demostrado que podemos ganarlo ya con la victoria tres veces. No es fácil ganar un Dakar. A nivel de prestaciones va a estar todo muy igualado, o eso quiero pensar, y creo que haremos un buen trabajo", dijo Sainz, que también dijo que es "cuestión de tiempo" que el francés Sebastién Loeb lo gane: "Es un pilotazo como al copa de un pino pero no es fácil ganar el Dakar".