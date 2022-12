La peculiar decisión de Rulli y Foyth en la vuelta a Villarreal que sorprendió a sus compañeros españoles

Para el primer entrenamiento post Mundial, Gerónimo Rulli y Juan Foyth, de regreso en Villarreal, sorprendieron a todos al aparecer en el predio del Submarino Amarillo con la ¡camiseta especial de la Selección argentina campeona! Los jugadores de la Scaloneta estrenaron las tres estrellas y en su reencuentro con sus compañeros despertaron varias risas y felicitaciones. El simpático momento de los saludos fue subido a las redes por el propio club español.

Si bien en el Villarreal, tanto Rulli como Foyth, son piezas inamovibles dentro del once inicial, en la Selección campeona no tuvieron prácticamente intervención. Por su parte, el defensor únicamente disputó 5' entrando desde el banco en la semifinal contra Croacia y el arquero directamente no jugó (esto último igualmente es muy común porque junto a Armani era uno de los dos suplentes). Sin embargo, el hecho de ser campeones del mundo no se los saca nadie...

Foyth, con la Copa del Mundo (foto: EFE).

El próximo partido del Villarreal, semifinalista de la última Champions, es el sábado 31/12, contra el Valencia como local, por la fecha 15 de La Liga. Luego, jugará el martes 3/1 ante Cartagena por los 32avos de final de la Copa del Rey.