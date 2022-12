La visceral respuesta de Tinelli a quienes lo acusan de “vaciar” San Lorenzo: “Puse…”

En mayo de este año, Marcelo Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo tras una larguísima licencia. Los malos resultados, la pésima situación económica y los desarreglos dirigenciales detonaron la bronca de los hinchas, que hacían saber su calentura en cada partido de local y festejaron de gran manera su salida. Siete meses después, el conductor de televisión rompió el silencio y dejó varias frases picantes sobre el Ciclón.

"El fútbol es muy ingrato, le di la vida a San Lorenzo. Cuando hay personas que dicen "vaciador" de San Lorenzo, para una persona que puso lo que puso en el club, con lo que he hecho... No a lo largo de estos 10 años que estuve como dirigente, vice y presidente, yo desde el '95 que ayudé a San Lorenzo a salir campeón. En mi programa, la publicidad que hice de San Lorenzo es como que no tiene precio", aseguró en charla con LAM.

Luego, agregó: "Lo llevé al campeonato del 2007, lo zafamos del descenso en 2012, campeonato 2013, Copa Libertadores 2014. Lo que invertí de mi bolsillo en el club. No estoy pasando ninguna factura", dijo y, cuando Ángel De Brito le preguntó si había perdido dinero, Tinelli afirmó contundentemente.

"Obvio, puse mucha, muchísima plata. Lo que estoy diciendo es que haya gente que no tenga memoria, porque yo me fui porque no era compatible mi trabajo con la presidencia del club. Es doloros que vengan a decirme 'este vaciador', 'este que robó'... Yo jamás tocaría un peso del club que amo, pero jamás sacaría un peso de San Lorenzo, no lo necesito y no lo necesitaré nunca", sentenció.