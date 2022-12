El prestigioso premio al que fue nominado el Dibu Martínez tras ganar la Copa del Mundo

Mientras desde Europa lo atizan, Emiliano Martínez sigue recolectando reconocimientos individuales. Tras ganar la Copa del Mundo siendo una de las figuras de la Selección argentina, el Dibu fue elegido Guante de Oro al mejor arquero de Qatar 2022. Ahora, irá por otro prestigioso premio.

El The Best de FIFA, otro premio individual por el que irá el Dibu Martínez.

La FIFA celebrará la gala de The Best, galardones individuales que entrega a diferentes figuras del año futbolístico. Esta ceremonia será en febrero y tiene al Mejor Arquero del Año como uno de sus premios a brindar. Este lunes se conoció la lista de diez candidatos a quedarse con dicho reconocimiento, entre los que aparece el Dibu Martínez.

Como no podía ser de otra forma, el arquero marplatense obtuvo esta nominación debido a su excelente Mundial de Qatar 2022: penales atajados, paradas clave como la última ante Francia y seguridad para Argentina en todo momento.

La lista completa de candidatos al The Best de arqueros (vía TNT Sports).

No obstante, el Dibu no fue el único arquero nominado por su rendimiento en la cita mundialista. El marroquí Yassine Bounou y el croata Dominik Livakovic son otros dos candidatos que, de no haber sido por la labor realizada con sus selecciones, probablemente no habrían entrado en la lista.

Los nominados restantes son Alisson (Brasil y Liverpool), Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid), Mike Maignan (Francia y Milán), Manuel Neuer (Alemania y Bayern Munich). La ceremonia de The Best tendrá lugar el próximo 27 de febrero en Zúrich, Suiza.