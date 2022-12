El duro lamento de Tchouaméni y Coman, los franceses que fallaron ante el Dibu Martínez

Pasaron siete días, pero todavía hay gente gritando "¡Dibu!" por las calles. Las atajadas de Emiliano Martínez fueron fundamentales para que la Selección argentina ganara su tercera Copa del Mundo. En medio de su show personal, el arquero de la Albiceleste se "comió" a Aurelien Tchouaméni y Kingsley Coman, los que fallaron en la tanda de penales.

El joven del Real Madrid y el delantero del Bayern Munich rompieron el silencio tras marrar sus penales. El volante de 22 años aseguró que se hace cargo de su fallo: "Habrá tiempo para digerir la amargura y la frustración. Hasta el final, se ensayó todo. Yo asumo mis responsabilidades, eso no anduvo y soy el primer desilusionado".

Mientras que la próxima gran figura del Merengue cruzó demasiado su remate, a Coman le salió un disparo a media altura, algo débil y no tan justa contra el palo. Con una Copa del Mundo ganada y más experiencia, el ex PSG no le escapó a las críticas: "Gracias por sus mensajes de apoyo. Fue una aventura increíble y podemos estar orgullosos de lo que hicimos. Decepcionado y triste, pero no derrotado".

Martín Tocalli, entrenador de arqueros de la Selección argentina, reveló una particularidad sobre la preparación en la tanda de penales: "No teníamos ninguno de él que hayamos visto", declaró sobre Tchouaméni. Así y todo, el Dibu adivinó la intención del francés.

En su recibimiento en Mar del Plata, el ganador del Guante de Oro al mejor arquero de Qatar 2022 disparó contra el del Real Madrid: "En los penales soy fuerte y sé que me respetan porque me lo dicen. Cuando paro el primer penal en una final del mundo, sé que el otro chico estaría nervioso. Traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole. Y la tiró afuera, se cagó".