La burla de Agüero a un jugador de Francia que luego debió aclarar: “Cara de…”

Durante los festejos del título mundial de la Selección argentina, a Sergio Agüero -ya retirado- se lo vio como un jugador más del plantel y en el vestuario, que fue una fiesta, fue uno de los más activos por redes sociales. Ya con algunas copas encima, el Kun prendió un vivo en su cuenta de Instagram y, en medio del éxtasis, se burló de un jugador de Francia: "Para (Eduardo) Camavinga, ese... Cara de pinga". Esta frase del exdelantero rápidamente tuvo rebote y ya adentrado el lunes, post celebración, salió a aclarar sus dichos por Twitter.

Luego de que el periodista español Ramón Alvárez de Mon, identificado con el Real Madrid, club en el cual juega el volante francés, subiera un video con este recorte de Agüero y el mensaje "muy mala clase, Camavinga no le hizo nada", el Kun le citó la publicación y escribió: "Jeee. A ver, primero, no tengo nada con él y, segundo, es una broma de festejo. Además, si buscás en stream siempre bromeó con su nombre. No busqués problemas, pá".

Jeee . A ver primero no tengo nada con el y Segundo es una broma de festejo . Además si buscas en stream siempre bromeó con su nombre . No busques problemas pa uD83DuDE0E https://t.co/meknNWx0oy — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 19, 2022

Camavinga, mediocampista de 20 años del Real Madrid, arrancó la final del Mundial ante Argentina como suplente e ingresó a los 70', cuando Francia perdía 2-0. Si bien no tuvo injerencia directa en el resultado, en los minutos que le tocó disputar lo hizo de aceptable manera y su entrada al partido coincidió con la mejoría de la selección gala en el juego.