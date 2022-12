Messi y la frase que todo el país quería escuchar tras ser campeón: "Quiero seguir..."

Lionel Messi confirmó que quiere seguir en la Selección argentina "unos partidos más" tras consagrarse campeón del Mundo en Qatar 2022 y aseguró que disfruta estar con el elenco nacional. "Quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo", aseveró el capitán del conjunto nacional que venció a Francia en los penales y se quedó con la gloria.

Además, señaló: "Después de conseguir la Copa América y lograr el título en un Mundial, ¿Qué vendrá después?. Me encanta el fútbol, disfruto estar en la Selección y quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo". "Esta Copa se hizo desear, pero es lo mas lindo que hay es hermosa. Alguna vez dije que Dios me la iba a regalar, estaba seguro", expresó.

Y agregó: "Mirá lo que es esta copa, es hermosa. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso. Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta. Ahora a disfrutar".

"Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios me dio todas. Cerrar ya casi mi carrera de esta manera, es impresionante. Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá", cerró.

El astro argentino sumó hoy un nuevo récord en su carrera profesional, ya que en la final entre la Selección argentina y Francia, Lionel Messi se convirtió en el jugador con más minutos en Copas del Mundo con un total de 2.314 minutos jugados. Con esta marca acaba de superar al italiano Paolo Maldini quien cosechó un total 2.217 minutos, tras haber disputado los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2022, siendo 23 los partidos disputados con la azzurra.