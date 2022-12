Cuti Romero y un sentido festejo después del 3 a 0 sobre Croacia: "Pasé cosas feas y hoy..."

Puro sacrificio y emoción. Es que la Selección argentina goleó 3 a 0 a Croacia y llegó a la final del Mundial de Qatar 2022. Para muchos es la primera Copa del Mundo, como lo es para Cristian "Cuti" Romero. El central, de altísimo nivel frente al combinado europeo en las semifinales, festejó la clasificación con un sentido mensaje.

"La verdad que no caigo todavía. No me puse a pensar dónde estoy parado. Seguramente cuando llegue al hotel una lágrima se me caerá. Son 5 años que pasaron, pasé cosas feas y hoy estoy acá disfrutando, vistiendo la camiseta de mi país", aseguró Romero a TyC Sports minutos después del final del partido.

"Llegar a una final del mundo no es algo que se vive todos los días. Se lo disfruta, pero queremos más. Vamos a ir por todo y ojalá que la podamos llevar a casa", agregó el defensor de la Selección argentina.

"Estamos contentos porque se hizo un buen partido, porque fuimos justos ganadores. Ganamos con comodidad, más allá de que por momentos se complicó el partido. Ellos tienen buenos jugadores pero supimos resolver el partido de la mejor manera. Estamos contentos por el triunfo y porque jugamos muy bien", cerró Romero.

Argentina jugará este domingo 18 de diciembre la final del Mundial de Qatar 2022 frente al vencedor del encuentro entre Francia y Marruecos de este miércoles, a partir de las 16.