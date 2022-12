Lapidario tuit de Liberman contra el DT de Portugal tras la eliminación con Cristiano suplente: "bruto", "sin códigos" y más

Portugal se despidió del Mundial de Qatar tras caer ante Marruecos, pero el mundo habla de la polémica decisión de Fernando Santos quien dejó a Cristiano Ronaldo en el banco de suplementes y lo hizo ingresar en el complemento de un partido muy duro, con pocos espacios y caliente. Ante esto, Martín Liberman fue uno de los primeros en apuntar contra el entrenador luso y usó sus redes sociales para escribir un lapidario tuit una vez consumada la despedida del equipo europeo.

La publicación de Liberman.

"Vengo aquí a decir que Fernando Santos es un bruto, además de desmemoriado. Nunca, jamás, Cristiano podía ser suplente en un partido como el de hoy. El entrenador se creyó que todos los días es carnaval. Un sin códigos total. Con CR7 el partido cambió al igual que con Leao", publicó.

Y, acto seguido, le dedicó sentidas palabras a Ronaldo, con quien tiene una especial relación: "Huella imborrable. Marcó una era del fútbol mundial. El DT tuvo la brillante idea de dejarlo en la banco. Cristiano es el mejor jugador de la historia de Portugal. Llevó a su selección a otro nivel. Crack total. Único. No habrá nada igual para su país".

Luego del partido, Santos fue consultado al respecto y dijo no arrepentirse de dejarlo en el banco: "No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso", indicó en conferencia de prensa el técnico del cuadro luso".

El '7' de Madeira se quedó fuera del once inicial en el partido de octavos de final ante Suiza, en el que su sustituto, Gonçalo Ramos, marcó un triplete, y en este de cuartos ante Marruecos, en el que no pudo contribuir a remontar el marcador adverso.