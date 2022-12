La contundente queja de Frenkie De Jong sobre el arbitraje ante Argentina: "Fue escandaloso"

El arbitraje de Antonio Mateu Lahoz en el partido entre la Selección argentina y Países Bajos de este viernes por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 fue pésimo. El español, quien quiso tomar el control del partido a fuerza de tarjetas amarillas y terminó "picando" el juego con cobros por momentos insólitos, dejó con bronca a los dos equipos, que lo criticaron duramente. Del lado de la Naranja, Frenkie De Jong consideró que el juez tuvo una actuación "escandalosa" y habló de una supuesta influencia por parte de los jugadores argentinos.

"Cuando terminó el tiempo regular de juego, todos fueron a él, y de ahí en adelante solo pitó para Argentina", expresó De Jong, excompañero de Lionel Messi en Barcelona, en referencia a que los jugadores de Argentina se acercaron a Mateu Lahoz después del empate neerlandés y le hablaron.

"Le patearon el botín a (Jurrien) Timber, pero luego pitó una falta nuestra. Luuk (De Jong) simplemente ganó un duelo de cabeza normal, hace sonar su silbato, lanzan una pelota a nuestro banquillo, no le importa. Messi toma el balón con la mano, simplemente lo deja pasar. Era realmente escandaloso", lanzó el volante de Países Bajos.

De Jong, quien conoce a Mateu Lahoz de la liga española, no quiso dejar de lado que el árbitro no dirigió con mala intención: "Es un buen tipo. Normalmente también es un buen árbitro. Pero lo que mostró en la prórroga fue indignante. De Jong (por Luuk, su compañero) intentó hablar con el árbitro. Pero estaba más allá de la razón. Creo que realmente perdió el rumbo. No es su culpa, pero tiene una gran influencia en el juego", criticó.

Messi también había sido durísimo con Mateu Lahoz por sus errores: "Teníamos mucha bronca, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no podés ser sincero. Teníamos miedo durante del partido porque sabíamos lo que era. La FIFA tiene que rever. No pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia. No solo por los 10 minutos que adicionó sino en las ‘chiquitas’, parecía que quería que lo empaten".