La advertencia de Messi sobre el choque con Croacia en semifinales: “Va a ser muy…”

Un análisis frío, con mucho conocimiento, después de un partido por demás caliente. Porque, si bien el partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Países Bajos resultó muy exigente y desafiante para la Selección argentina, con una pica fuerte durante y después del encuentro, Lionel Messi pudo bajar un cambio minutos después y referirse con tranquilidad a la Selección de Croacia, que será rival en semifinales. Leo no dudó: "Será un partido durísimo", aseguró.

“Partido durísimo. Croacia demuestra que es una gran Selección, hoy le jugó de igual a igual a Brasil, por lo que pudimos ver por momentos fue mucho mejor. Si lo dejás jugar tienen jugadores muy buenos, te mueven muy bien la pelota, sobre todo en el mediocampo", analizó rápidamente Messi, quien seguramente pensó en Luka Modric, la gran figura del Real Madrid que tantas veces enfrentó con la camiseta del Barcelona, la del PSG y en Rusia 2018 con la Selección argentina.

"Vienen trabajando con el mismo técnico desde el Mundial pasado. Se conocen muy bien y por algo están ahí. Es una semifinal de un Mundial y va a ser muy duro", completó Leo sobre Zlatko Dalic, entrenador del equipo europeo, y la capacidad de su plantel. Claro, Croacia viene de ser subcampeona del mundo en Rusia 2018, y perdió la final frente a Francia 4 a 2.

El capitán de la Selección argentina también se refirió al emocionante y sufrido duelo ante Países Bajos: "No era para ir a alargue ni a penales. Sufrimos demasiado por cómo se dio todo, pero son los cuartos de final de un Mundial”.

Por otra parte, Messi contó lo que sintió después del empate agónico del equipo neerlandés: "Mucha bronca, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no podés ser sincero. La gente vio lo que fue. Teníamos miedo durante del partido porque sabíamos lo que era. La FIFA tiene que rever. No pueden poner a un árbitro que no esté a la altura en esta instancia".

La Selección Argentina se cruzará contra Croacia en la semifinal del Mundial de Qatar 2022 este martes 13 de diciembre a partir de las 16, hora argentina. El equipo de Dalic viene de dejar afuera a Brasil en cuartos de final, en la definición por penales y después de haber empatado 1 a 1 en el tiempo extra.