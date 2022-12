El jugador de Inglaterra que llevó una valija vacía para traer la Copa, explotó tras la eliminación del Mundial

En la previa del inicio del Mundial de Qatar 2022 se dio una de las grandes sorpresas, aún sin que el balón comenzara a rodar. Declan Rice, mediocampista de la Selección de Inglaterra, viajó a su destino con una valija vacía y, al ser consultado por ello en el aeropuerto, aseguró que la misma era para llevar el trofeo una vez finalizado el certamen.

A las claras quedó que el volante central del West Ham no cree en las supersticiones ni mucho menos en las mufas. Lamentablemente para él, este sábado por la tarde su equipo cayó ante Francia por 2-1 y se despidió, en cuartos de final, del Mundial de Qatar 2022.

El mediocampista de 23 años lamentó la eliminación de su equipo.

Post partido Rice no ocultó su enojo tras la eliminación de la Selección de Inglaterra: “Ha perdido el mejor equipo hoy. Demostramos nuestro nivel esta noche; recuperamos el nivel que hace que la gente crea en nosotros y nos empujara. Podemos estar orgullosos de ello”.

Además, en su diálogo con los medios de comunicación en la zona mixta, el hombre del seleccionado inglés añadió: “Dominamos el partido. Es una pena porque solo generaron las ocasiones de los dos goles y poco más. Es difícil de asumir”.

“No podemos hablar del árbitro ahora. No estábamos contentos con sus decisiones, pero somos nosotros los que perdimos el partido y asumimos esa responsabilidad”, completó. Para finalizar, Rice se refirió a la continuidad del DT Gareth Southgate, quien no aseguró qué hará de su futuro: “Espero que se quede. Ha recibido muchas críticas inmerecidas. No es su culpa lo que ha sucedido. Jugamos bien hoy”, valoró.