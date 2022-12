El brutal exabrupto de Fantino a Mariano Closs por Julián Álvarez: "Andá al..."

Sin ningún tipo de filtro. Directo, picante, tremendo, así fue Alejandro Fantino con Mariano Closs, una vez más después de su salida del canal ESPN. El periodista, en su programa de Twitch Neuramedia atacó con todo a su excompañero por un episodio ocurrido en 2020, cuando él pedía a Julián Álvarez para el Mundial de Qatar 2022 y sentía que su colega lo ninguneaba.

Fantino comenzó con el recuerdo de un momento que vivió durante un programa que compartían: "Yo en octubre del 2020 le estaba diciendo en la geta a Closs que Julián Álvarez tenía que ser el 9 de la Selección en reemplazo de Agüero, y como siempre Closs riéndose cancheramente, con esa sonrisita de costadito. En la cara, no había sido ni convocado a la Selección Julián Álvarez".

En Neuramedia, Fantino y su panel reaccionaban en vivo al partido que Argentina le ganó 2 a 0 a Polonia por la tercera fecha del Mundial de Qatar 2022, y unos instantes después del gol de Julián Álvarez, el segundo del equipo de Lionel Scaloni, el conductor saltó con todo.

Enseguida, el periodista y relator fue por más y mencionó también a otro excompañero, Sebastián Vignolo: "Que te la saque el doctor, Marianito. A vos, al Pollo (Sebastián Vignolo), a toda la banda de la burguesía futbolera de ESPN".

Para cerrar, Fantino cargó con todo contra Closs y sacó chapa por su visión de que el ex River tenía que estar en la Selección argentina: "Caminen entre la gente, no se queden adentro del hotel, no sean tan cagones, den la cara. 2 a 0 Argentina. Otra más, Marianito. Andá al proctólogo, que te la saque el doctor. La del negro de Whatsapp tenés adentro. ¿Quien hizo el segundo hoy? Julián Álvarez. 2020". Brutal.