La joya de Boca y la figura de River que Heinze quiere para su Newell’s

El regreso de Gabriel Heinze causó una revolución en Newell's. El Gringo vuelve al club de sus amores después de haberse retirado allí en 2014 y buscará mejorar el rendimiento de la Lepra. Para ello, el exdefensor exige refuerzos y puso sus ojos en dos jugadores de Boca y River.

Heinze sorprendió a todos y volvió a Newell's.

"El equipo ha tenido gran valentía. Hubo gran labor de los dos cuerpos técnicos que hubo en el año. Posicionaron a Newell’s en el lugar donde hoy está. Las competiciones internacionales son muy bonitas, pero falta mucho", aseguró el entrerriano en su primera conferencia de prensa como DT leproso. Para seguir subiendo escalones, Heinze querría a Milton Casco y Valentín Barco como sus laterales.

El experimentado defensor del Millonario sabe lo que es jugar y ganar con la camiseta rojinegra. Casco jugó en el Newell's del Tata Martino entre 2012 y 2015, fue compañero del actual DT del conjunto rosarino y dejó un gran recuerdo en el Parque Independencia. Sin embargo, sería un deseo difícil de cumplir para Heinze, ya que el lateral extendió su vínculo con River hasta 2025.

Por su parte, Barco está en camino a renovar su contrato con Boca, que vencerá en diciembre de 2023. Aunque todavía no hubo grandes avances en la negociación, parece difícil que el Xeneize quiera desprenderse del joven sin antes asegurarse su pase por varias temporadas más.

"De mi parte no voy a hablar de nombres propios, no corresponde porque algunas cosas pueden ser verdad, otras no", expresó el Gringo con su característica seriedad. Pese a su hermetismo, Heinze sabe que Newell's deberá reforzarse si quiere volver a ser protagonista en el fútbol argentino.