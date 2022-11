El mendocino Pipío Fernández fue subcampeón Argentino de Motocross

Gabriel Fernández (MX3) disputó en Villa Gesell la última fecha del Campeonato Argentino de Motocross y se quedó con una valedera y merecida victoria. Con los puntos obtenidos, el piloto mendocino no pudo alcanzar a Kevin Echeveste, quien finalmente levantó el trofeo de campeón.

Pipío cerró de una buena manera el certamen nacional 2022, tras ganar una durísima carrera (salió segundo en la otra manga). El hombre de Guaymallén sorteó todas las exigencias que se le presentaron en esta prueba y se subió al podio en ambos tramos. Sin embargo, Echeveste, de una temporada espectacular en el deporte de las motos, tenía que sumar en alguna de las dos carreras y lo hizo. El cuarto lugar en una de ellas lo dejó con el certamen en sus manos.

Una vez cerrada la participación, Gabriel Fernández indicó: “Corrí en la casa de Demián Guiral (el Rey de la arena) y Luis Pighetti, a los que les pude vencer. Lamentablemente no logré repetir el campeonato, pero me voy muy conforme ya que superamos escollos que no los teníamos en los planes y, además, terminé siendo el piloto más rápido, eso me hace sentir bien sabiendo que todavía estoy vigente”, concluyó.

Vale recordar, que el mendocino volverá al ruedo en enero, donde se llevará a cabo el Latinoamericano de Supercross en Pinamar.