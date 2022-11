Bombazo inesperado: un piloto de Turismo Carretera anunció su retiro del automovilismo

Mientras se sigue hablando de la polémica que opacó el final de la tercera fecha de la Copa de Oro de Turismo Carretera, un carismático piloto anunció que deja el automovilismo por tiempo indeterminado. El bombazo, inesperado para muchos, lo lanzó Martín Ponte quien días atrás había decidido bajarse del equipo de la familia Azar. El piloto entrerriano lo hizo oficial con una sentida carta que publicó en sus diferentes redes sociales donde cuenta que se va para "desintoxicarme un poco de este deporte".

Martín Ponte, siempre cerca de la gente.

"Fueron 13 años increíbles en el TC. Cuando me acuerdo, me parece que fue ayer cuando debuté en Mar de Ajó y me tocó largar al lado de una leyenda como Tito Urreta. Fue hace un rato nada más cuando hice mi primer podio, o ganar mi primera serie. Ni hablar de cuando tuve la oportunidad de ganar mi primera Final”, escribió Ponte.

Luego, agregó: “Después vinieron tiempos más difíciles en lo deportivo, pero aprendí con los años a disfrutar otras cosas. En definitiva lo único que cuenta es disfrutar, estamos de paso. ¿Errores? Un montón, arriba y abajo del auto. Un trompo es lo mismo que rodearse de la gente incorrecta. Tal vez sea preferible el trompo".

"Gracias a todos los que siempre tuvieron un segundo para dedicarme una palabra de aliento o una puteada”, cerró y el posteo se llenó de comentario de fanáticos, como también algunos colegas, que le desearon lo mejor. En el TC, Ponte disputó 164 carreras y logró dos victorias, ambas en Buenos Aires: el 7 de diciembre de 2014 a bordo de un Dodge y el 19 de agosto de 2018 en los 1000 Km con el Chevrolet de Agustín Canapino, con quien compartió un trinomio completado por Federico Alonso.

Además del Turismo Carretera, Ponte corrió en la Fórmula Renault Italiana, North American Formula Renault 2000 (fue campeón en 2004), TC Pista, Top Race V6, Fórmula 4 Sudamericana, Turismo Nacional, TC2000 y Súper TC2000.