El Kun Agüero le contestó al Canelo Álvarez tras su fuerte amenaza contra Messi: "Seguramente no sabés..."

Saúl "Canelo" Álvarez generó un verdadero revuelo en las redes sociales luego de amenazar a Lionel Messi ya que, a su entender, le faltó el respeto a la camiseta de México luego de la victoria de la Selección argentina. El boxeador criticó un video de los festejos en donde el astro rosarino se estaba sacando los botines y cantaba junto al resto del plantel, pero con el detalle de que había una camiseta del combinado azteca en el suelo, algo que se interpretó como que el astro estaba pisoteando.

"Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????. Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!", expresó el mejor libra por libra quien, entre todas las respuestas que recibió, apareció una del Kun Agüero. El exjugador del Barcelona y Manchester City no anduvo con vueltas, apuntando sin filtro contra el Canela.

"Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", escribió Agüero que, hasta el momento, no recibió respuesta de parte del boxeador.

No son los primeros mensajes que intercambian en redes sociales Canelo Álvarez y Sergio Agüero, debido a que el mexicano tuvo un buen gesto después de que el Kun anunciara su retiro de Barcelona por el problema cardíaco. “De los mejores jugadores de la historia, disfruta tu retiro, te lo mereces”, le escribió Canelo al Kun, quien compartió el mensaje en las redes sociales.

Agüero, en tanto, también le escribió en su momento al Canelo y fue para felicitarlo luego de la victoria ante Caleb Plant, que fue considerada por muchos como la pelea del año. "Felicidades campeón", posteó el argentino luego de que el mexicano unificara los cuatro cinturones supermedianos.