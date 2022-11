Hasta las lágrimas: la conmovedora reacción de Scaloni y Aimar en los goles argentinos

La victoria de la Selección argentino fue un tremendo desahogo para el cuerpo técnico que conduce Lionel Scaloni. Y una muestra clara de eso es cómo vivieron el partido y la conmovedora reacción que tuvieron en cada uno de los goles que sirvieron para vencer a México, un rival directo por la clasificación a octavos de final del Mundial.

El primero en explotar de emoción fue Pablo Aimar. Lionel Messi marcó la apertura del marcador y, mientras Scaloni intentaba armar cómo seguir, el ídolo de River no podía hablar, ni pensar. Se tapó la cara y cuando la descubrió, estaba al borde del llanto y respirando como agitado, sabiendo que ese tanto terminaría siendo fundamental para abrir un partido muy duro.

Pero después, cuando Enzo Fernández, fue Scaloni quien se derrumbó en el banco de suplentes, lanzó un "feliz" al aire y se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas y trató de controlar una emoción que era incontrolable. Luego se paró, siguió dando indicaciones y vivió los minutos finales con mucha intensidad.

Al respecto, dijo: "Es emocionante ver jugar a nuestros futbolistas. Quien no se sienta identificado con este equipo es porque realmente no quiere a la Selección Argentina. No es lo mismo jugar con esta camiseta que con otra, es así. No es fácil jugar estos partidos. Estoy orgulloso de lo que han hecho nuestros jugadores".

"La sensación es de alegría porque se ganó. A lo mejor me tomarán de loco, pero no más de eso. Festejamos y ya está, se acabó. Mañana a preparar el partido y pensar en lo que viene. La alegría dura muy poco y hay que tener un equilibrio cuando se gana, y también cuando se pierde", expresó Scaloni la conferencia de prensa.