La frase de Lionel Messi que llena de ilusión a toda la Argentina: "Volvimos a ser..."

Apenas terminó el partido, todas las cámaras y los flashes apuntaban a Lionel Messi. El capitán de la Selección argentina fue clave para lograr tres puntos tan importantes como necesarios y, apenas consumada la victoria, habló y contó las sensaciones que le dejó el partido ante México, que quedó al borde de la eliminación del Mundial de Qatar 2022.

"Era un partido complicado para levantarnos, porque México juega bien. El primer tiempo lo jugamos con intensidad y en el segundo nos calmamos y volvimos a ser nosotros. Nos costó el primer partido, hay muchos condicionantes. Así y todo fueron dos jugadas aisladas. Sabíamos que hoy había que ganar, que arrancaba otro Mundial para nosotros, y lo supimos hacer", explicó.

Luego agregó: "El equipo hizo un partidazo, el que entra responde. No podemos bajar los brazos ahora. Tenemos todas finales por jugar, no podemos errar. Sabíamos que la respuesta de la gente iba a ser así, creo que le cumplimos, llevamos mucho tiempo juntos de la mano".

Respecto del gol y de los rumores de una lesión en su tobillo izquierdo, Messi sonrió y comentó que “se dijeron tantas cosas, no tuve nada en el tobillo antes del partido con Arabia y en el último minuto del primer partido me lo doble. Luego me repuse bien y hoy hice bien el esfuerzo que había que hacer”.