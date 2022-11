La reacción de Bruno Fernandes ante la salida de Cristiano Ronaldo de Manchester United: "Siempre fue..."

Una de las noticias del martes fue la confirmación de que Cristiano Ronaldo rescindió de mutuo acuerdo su contrato con el Manchester United, tras la explosiva entrevista en la que criticó al cuerpo técnico y a los dirigentes del club. Y Bruno Fernandes, excompañero suyo en el equipo inglés y actual titular junto a CR7 en la Selección de Portugal, se refirió a la partida del delantero a horas del debut ante Ghana en el Mundial de Qatar 2022.

Bruno Fernandes participó de la conferencia de prensa de Portugal con el entrenador Fernando Santos.

"No me habló de su decisión. Es una decisión personal y solo le concierne a él y a su familia. No hablamos de eso", dijo Fernandes en la conferencia de prensa de Portugal previa al primer partido del equipo en la Copa del Mundo.

"Entiendo que estamos todos enfocados en la Copa del Mundo. Todos saben cuánto valoramos a Cristiano y estamos enfocados en representar a nuestro país. Es una competencia en la que todos quieren participar y todos soñamos con llegar hasta el final, así que el foco está puesto en la Selección y somos conscientes de lo que se necesita para representar a nuestro país", indicó Bruno.

"No me siento incómodo ni tampoco tengo que elegir un lado", añadió Bruno Fernandes sobre la salida de Cristiano Ronaldo de Manchester United. "Tengo el honor de representar a mi Selección al lado de él y de haber jugado para el mismo club. Nunca escondí que siempre seguí su carrera y que siempre fue uno de mis ídolos. Fue un sueño hecho realidad poder jugar con él", aseguró el volante portugués.

En ese sentido, Fernandes lamentó la partida de Cristiano pero aceptó que será lo mejor: "Nada dura para siempre y fue bueno mientras duró. Ahora él tomó otra decisión para su vida y su carrera y hay que respetarla. Solo los jugadores sabemos cuál es la mejor decisión para nosotros y nuestras familias".

Bruno Fernandes defendió a Cristiano Ronaldo tras su salida de Manchester United.

Además, respecto de la decisión de los dueños de Manchester United, la familia Glazer, de poner en venta el club y explorar opciones de inversión, justo lo que pedía Cristiano Ronaldo y miles de hinchas, el futbolista expresó: "No estoy preocupado por el futuro del club. Mi foco está en el Mundial y en representar de la mejor manera a mi país. Siempre soñé con momentos como este y es necesario hacerlos realidad en el mejor modo posible".

También volvió a referirse al extraño momento que vivió con Ronaldo tras su llegada a la concentración de Portugal: "No reaccioné mal, me reí. Estuve en un avión por dos horas y mi humor no era tan bueno como el de él. Él tiene su avión y esta vez no pude venir con él, tuve que tomar un vuelo regular. Para él fue divertido, para mí no".

Cristiano Ronaldo, buena onda con sus compañeros en el entrenamiento de este miércoles de Portugal.

Por otra parte, negó que el conflicto entre CR7 y Manchester United afecte al delantero en el Mundial de Qatar 2022: "Sabemos que estos problemas siempre afectan a los jugadores, especialmente a los involucrados. Pero todos sabemos lo que significa para él jugar en la Selección, él ya dijo que uno de los títulos más importantes que ganó fue con la Selección de Portugal. El foco siempre estuvo en eso. Si no fuera por este tema, habría otra noticia sobre él porque siempre se habla de Ronaldo".

Finalmente, Fernandes se refirió a Ghana, el primer rival de Portugal en la Copa del Mundo, al que enfrentará este jueves desde las 13hs de Argentina: "Sabemos que Ghana es un equipo muy intenso y que tiene jugadores en grandes ligas, con calidad técnica, fuertes físicamente y rápidos. Es un equipo que siempre hace las cosas bien en estos torneos y puede causar problemas. Sabemos que vamos a tener un partido difícil, es el primer partido y todos queremos ganar".