El tremendo gesto desafiante de Alemania en la formación contra Qatar y la FIFA: "Prohibirnos..."

Tremenda polémica se generó este jueves luego de que los jugadores de la selección de Alemania, en la previa a su debut en el Mundial de Qatar 2022, posaran en la foto de la formación inicial tapándose la boca en señal de protesta contra la organización de la competencia. Esta y la FIFA les prohibieron portar el brazalete de 'One Love', un movimiento a favor de la inclusión social, durante los partidos de la Copa del Mundo y los germanos no se quedaron callados.

El gesto de los jugadores de Alemania que dio la vuelta al mundo (foto: EFE).

"Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. Eso debería ser evidente. Pero lamentablemente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos la cinta es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene", escribió en un duro comunicado por su parte la Federación Alemana de Fútbol.

Un juez de línea se acercó a Neuer para comprobar que no portara ninguna prenda con tintes políticos (foto: EFE).

Antes del pitido inicial, uno de los jueces de línea se acercó a Neuer para comprobar que no tuviera puesto el brazalete de 'One Love' y protagonizaron una de las imágenes más controversiales de la Copa del Mundo. El que portó el arquero alemán es uno de "no a la discriminación" de la FIFA.

Das sollte selbstverständlich sein. Ist es aber leider immer noch nicht. Deshalb ist uns diese Botschaft so wichtig.



Uns die Binde zu verbieten, ist wie den Mund zu verbieten. Unsere Haltung steht. 2/2 — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

La idea inicial de Alemania, como así también de otras selecciones europeas más (Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Suiza), era que sus capitanes portasen esta cinta para mostrar su apoyo a este movimiento y militar en contra del gobierno de Qatar, el cual entienden que viola los derechos humanos de la gente que habita su país. Así como los alemanes hicieron este gesto, los daneses, por su parte, decidieron que su escudo en la camiseta sea invisible.

Sin embargo, horas antes de que comience el Mundial, la FIFA les comunicó y reiteró a las federaciones que todo tipo de muestras políticas hechas durante los partidos, como por ejemplo esta, acarrearán una sanción. En este caso, el capitán, que es quien portaría la cinta, vería la tarjeta amarilla por cada encuentro en el que saliera al campo de juego con ese brazalete.

Como consecuencia, las selecciones desistieron de portarlo, pero igualmente bajaron su mensaje.