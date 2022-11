La dura confesión de Scaloni tras el mazazo ante Arabia Saudita: "Es difícil de..."

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, reconoció que es "difícil de asimilar" la derrota sufrida ante Arabia Saudita por 2 a 1 en el debut en el Mundial de Qatar 2022, que dejó al equipo en una situación incómoda en el Grupo C, obligado a ganarle a México y a Polonia para seguir en carrera.

"Es difícil de asimilar la derrota porque nos hicieron dos goles en cinco minutos, fueron las únicas veces que nos patearon al arco. No queda otra que levantarse, es un día triste aunque debemos levantar la cabeza y seguir", analizó el DT en la conferencia de prensa posterior al paso en falso ante los árabes. El semblante de Scaloni, el tono y el ambiente desnudaron el golpe anímico por la caída aunque el entrenador trató de reponerse de su primera conclusión y apuntó a "ganar los próximos dos".

"Seguimos pensando lo mismo, sabemos que el Mundial tiene estas cosas, uno puede ser superior y en dos jugadas se te complica y la dinámica cambia. A pesar de no haber jugado bien, tuvimos las situaciones dentro de la atmósfera del partido", comentó el entrenador nacido en Pujato hace 44 años.

"El primer tiempo fue todo nuestro, si esas situaciones finitas eran gol, todo era diferente. Cuando llegamos al vestuario le dijimos a los jugadores que era un partido extraño y así sucedió. Hasta el momento no hablé con los jugadores, lo analizaremos después. Tenemos que ganar los siguientes partidos", analizó Scaloni.

Argentina contó con varias chances en el primer tiempo, sobre todo con tres goles anulados por el sistema VAR, con situaciones finas, y también con varias chances para igualarlo, a pesar de la falta de elaboración de juego en el complemento: "Nunca está bueno perder, ni el primer partido, ni el segundo y ni el tercero. Se nos escapa el partido cuando veníamos de una dinámica positiva. Por suerte tenemos dos partidos por delante y lo vamos a sacar".

"Ya sabíamos cómo jugaba Arabia Saudita, con una línea defensiva adelantada. Sufrimos offside milimétricos, sabíamos que ellos jugaban así y lo hicieron bien. Seguramente hicimos cosas mal en los primeros cinco minutos. Hay que analizarlo y no lo puedo explicar ahora en caliente. Seguro podríamos hacerlo mejor pero vamos a seguir dando batalla", opinó.

El equipo dejó un invicto de 36 encuentros en el camino y Scaloni contó que llegaban de una "gran manera". "No podíamos llegar mejor, es la realidad, pero el fútbol y las grandes competiciones no te da tiempo a nada. No hay otra lectura, se perdió pero nos vamos a levantar. Hicimos un buen primer tiempo y en dos momentos puntuales cambió todo", puntualizó.

Argentina se enfrentará el sábado a México, desde las 16, con la obligación de ganar para continuar con esperanzas numéricas, y luego el miércoles, a la misma hora, frente a Polonia con Robert Lewandoski. "Si hubiéramos ganado, lo lógico era continuar y preparar el partido siguiente. Tenemos que ganar con México", concluyó el entrenador.