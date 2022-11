La multimillonaria oferta para comprar el PSG que fue rechazada por su presidente

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, confirmó la recepción de una oferta de 4.000 millones de euros para vender el club francés, pero negó que estuviera interesado en ello, aunque abrió la puerta a la venta de "un porcentaje" de la entidad parisina.

Al-Khelaifi en la firma del contrato de Messi en 2021.

El dirigente dio una entrevista a TalkSports, reconoció el valor de la oferta y no descartó avanzar con la venta de una parte de la entidad: "Más de 4.000 millones de euros. No vamos a vender, pero ¿por qué no un pequeño porcentaje del club? Estamos considerando diferentes ofertas".

En la charla, Al-Khelaifi aseguró que "no es cierto" que el PSG solamente tenga dinero y lo gaste, como parte de la gestión de la institución: "Si eres dueño de una empresa, necesitas inyectar dinero, eso son los negocios y el fútbol. Compramos el club por 70 millones de euros y ahora vale más de 4.000 millones".

En ese sentido, el dirigente qatarí admitió: "Tenemos diferentes ofertas. Sí, es un negocio fantástico. ¿Estamos haciendo un buen proyecto? Yo creo que sí. En el fútbol tomas decisiones y puedes equivocarte. También somos honestos, no somos perfectos, pero estamos haciendo un gran esfuerzo".

Al-Khelaifi se encuentra en Qatar por el Mundial de Qatar 2022 y comentó que esta "orgulloso" de presidir al club que tiene en sus filas, entre otros, a los astros Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

En la entrevista con TalkSport, el presidente se refirió a la continuidad de Messi en el PSG a final de temporada y explicó: “Está con nosotros. Es jugador del Paris Saint-Germain y tiene contrato con nosotros. Veremos al final de la temporada. Él es feliz en París".