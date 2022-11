La fuerte reacción de Richarlison luego de que llamaran “arrogante” a Neymar: “Es un estúpido por…”

Clima caliente en la conferencia de prensa de la Selección de Brasil. Es que Richarlison, delantero del equipo de Tite, salió a defender a su compañero Neymar después de que el diario alemán Bild lo tachara de "arrogante" en una publicación. El atacante del Tottenham aseguró que el que dijo eso es "un estúpido" y explicó que los futbolistas de la Canarinha son solo "soñadores".

Después de que Neymar publicara una foto en sus redes sociales con una sexta estrella a las cinco que tiene el escudo de Brasil y que representa las Copas del Mundo que ganó el equipo sudamericano, el periódico lo catalogó de "arrogante".

"Arrogantes son ellos, nosotros solo somos soñadores. Soñamos con esa sexta estrella y queremos conseguirla, les guste o no", dijo Richarlison este lunes en conferencia de prensa. "Ese, el que dijo eso, es un estúpido por llamar a Neymar arrogante. No sé quién es y prefiero no saberlo", afirmó el delantero brasileño de Tottenham.

La Selección de Brasil se entrenó este lunes y Tite comenzó a perfilar el once inicial que debutará este jueves ante Serbia, en el primer partido del Grupo G que integran también Suiza y Camerún.

La Verdeamarela, que practicó en el estadio del Al Arabi Sport Club, tiene una duda: Gabriel Jesús o Pedro en el puesto de delantero central. Tite se inclinaría por los siguientes titulares: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Eder Militao, Alex Telles; Fred, Fabinho; Neymar, Raphinha, Vinicius Jr y Gabriel Jesús o Pedro. Brasil debutará el jueves en el estadio Lusail ante Serbia por el Grupo G, a partir de las 16 (hora argentina).