Cristiano rompió el silencio tras la polémica imagen con Bruno Fernandes: "Fue una…"

Luego de sus explosivas declaraciones sobre el Manchester United, Cristiano Ronaldo se sumó a la concentración de la Selección de Portugal y fue protagonista de un video que generó mucho revuelo, justamente, con Bruno Fernandes quien es el capitán del conjunto inglés. En las imágenes se ve que el volante llega al vestuario, se cruza con el delantero y se produce un saludo frío que luego debieron salir a explicar. Primero fue Fernandes y ahora lo hizo el astro luso con contundentes frases.

"Todos los jugadores, todo el personal, todo el vestuario, me conoce y saben cómo soy y pienso. Me conocen desde los 11 años. No se dejarán influir por lo que dicen o escriben", advirtió el atacante y sobre el incómodo episodio, explicó: "En estas fases finales, creo que siempre hay momentos donde gestos entre los jugadores generan polémicas, entre comillas, y esta con Bruno fue una que lamentablemente salió mal, como tantas otras. Fue simplemente una broma con él, mi relación con él es excelente".

"Como su avión llegó tarde yo le pregunté si había venido en barco. Fue una broma, como fue también lo de Cancelo en en el entrenamiento después de una jugada dura con Félix. Lo tomé del cuello y se vio como una polémica más, pero ya estoy acostumbrado a que todo lo que gira alrededor de Cristiano siempre es un debate y se habla de ello", agregó.

Además, aclaró: "El ambiente de la selección es muy bueno. No hay ningún problema. El grupo está blindado", remarcó. "Y aprovecho para terminar: cuando hablan otro jugadores, no les pregunten siempre por Cristiano. Pueden hacer otras preguntas del mundial, de la expectativa que tenemos, no hablen de mí. No hace falta hablar de Cristiano, es un caso cerrado".

"Hablen del torneo, no pregunten siempre de mí", finalizó el máximo goleador de la historia de la selección portuguesa, con 117 goles en 191 partidos, con la que ha jugado los últimos 19 años, desde su debut en 2003, y con la que disputará su quinto Mundial a sus 37 años, a la altura ya del récord absoluto que marcó Rafael Márquez. También Lionel Messi alcanzará esa cifra.