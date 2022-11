La tajante sentencia de Scaloni ¿que perjudica las chances de Dybala y Lo Celso?: "La idea es..."

Si bien habló de "matices", los cuales pueden ser interpretados como excepciones, Lionel Scaloni bajó un mensaje claro respecto de las condiciones físicas en las que deben estar los 26 jugadores que sean incluidos dentro de esa nómina que viajará a Qatar 2022.

A 12 días de entregar la lista definitiva, sentenció: "La idea no es llevar tocados. La idea es que quien se suba al avión esté apto para jugar desde el primer partido". Después de esta afirmación del DT de la Selección argentina, la verdad es que habría poco lugar a la especulación. Estarían muy reducidas las chances de Paulo Dybala, que le apunta a estar OK recién para el debut, y Giovani Lo Celso; más que nada las de este último, a quien le seguirán haciendo estudios en las próximas horas para determinar si se debe operar o no de su desgarro en el bíceps femoral.

Sin embargo, al mismo tiempo, Scaloni declaró en una nota que le dio a TyC Sports que, para ciertos casos puntuales, tendrán una contemplación especial: "Hay algunos matices que tendremos que valorar, sobre todo en posiciones puntuales, y los evaluaremos en estos días". Lo que hace que, al menos, la duda sobre si Dybala viaja o no a Qatar esté hasta último momento. La lista la tiene que entregar el 14/11.

Por otra parte, la situación de Lo Celso es más compleja y, luego de escuchar a Scaloni, es casi imposible que viaje. El Villarreal, club en el cual juega, teóricamente iba a subir este miércoles una actualización del estado de su desgarro, pero anunció que se tomará unos días más para realizarle nuevos estudios y determinar a ciencia cierta qué es lo que tiene el volante. En el mejor de los casos, que es que solamente se trate de un desgarro simple, ya estaría confirmada su ausencia en el debut. Pero parece que lo que sufrió es más complejo...