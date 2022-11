Futsal: cruces de octavos de final y descensos confirmados

La primera fase del torneo de primera división de fútbol de salón masculino llegó al final. Luego de 14 fechas apasionantes, cada zona definió los seis equipos que buscarán ser los mejores de la provincia, los dos elencos que descendieron de categoría y los tres que deberán promocionar.

Por la zona A, Andes Talleres y Cementista B finalizaron en lo alto, derecho que les permite ir directamente a cuartos de final, evitando la serie de octavos. A esa instancia irán San Martín, Jockey Club, Don Bosco y Godoy Cruz B. Mientras que en el grupo B, Don Orione y Cementista ya están entre los mejores ocho del certamen y Regatas, Godoy Cruz, Talleres B y Regatas B se metieron en play offs.

Los cruces de octavos de final serán: Regatas vs Godoy Cruz B, Godoy Cruz vs Don Bosco, San Martín vs Talleres B y Jockey Club Regatas B. Los ganadores se juntarán con los equipos que esperan en la instancia de cuartos.

Por el lado de la parte de abajo también hubo definiciones: Junín y San José son los dos elencos que descendieron de categoría, mientras que ya hay dos confirmados para disputar la promoción (Gimnasio Número 1 y CUC). El tercero es Talleres B pero como esta clasificado a play offs puede seguir sumando puntos. El Matador tiene 28 unidades, mientras que el Lago B suma 31 (también puede seguir sumando).