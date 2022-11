El descargo de Bruno Fernandes sobre su desplante viral a Cristiano Ronaldo: "Yo hago mi trabajo..."

El día del reencuentro de los jugadores de la selección de Portugal, que se dio casualmente unas horas posteriores a que se difundieran las declaraciones explosivas Cristiano Ronaldo contra de los dirigentes del Manchester United y su DT Ten Hag, se viralizó un muy incómodo momento en el que CR7 le extendió la mano a su compañero en los Diablos Rojos, Bruno Fernandes, para saludarlo y este se la terminó aceptando casi con desprecio.

Este jueves, Portugal jugó un amistoso, del cual no formó parte Cristiano, y goleó 4-0 a Nigeria. Post partido, Bruno Fernandes -autor de dos tantos ante los nigerianos- realizó un descargo sobre el tenso saludo con CR7 y dio su versión de los hechos: "Fue una broma que se malinterpretó, nos reíamos entre nosotros. No tengo ningún problema con nadie. Estaba viendo un canal de televisión en el que estaban hablando de eso, si fue frío o malo... Por aproximadamente unos 45 minutos. De repente van a comerciales y entonces la selección envía el audio del video, porque se había publicado sin sonido. El audio dice que bromea conmigo. Entonces vuelven y dicen que es una broma, y cortan ahí. Explican que si quieres volver a verlo, sólo dale marcha atrás al directo. Si ellos dan marcha atrás lo verán como un problema, pero si ellos explican la vedad de ese video, si explican lo que pasa en el video, la gente lo entenderá, pero ahora ya no lo saben".

Pero no sólo dijo eso en la nota que le dio a Sky Sports, también dejó una indirecta polémica: "Yo hago mi trabajo y, como me dijo una vez un entrenador, lo que puedes controlar es a ti mismo. Creo que todos pensamos igual, tienes que controlar lo tuyo, hacerlo lo mejor posible y eso es todo".

Portugal debutará este jueves 24/11 en el Mundial de Qatar 2022, ante Ghana. El 28/11 se enfrentará a Uruguay y el 2/12, a Corea del Sur. Integra el Grupo H.