El crudo lamento de Nico González tras perderse el Mundial por lesión: "Se derrumba..."

En el entrenamiento de este jueves de la Selección, el primero en Qatar, Nicolás González se resintió de una lesión muscular que no lo había dejado llegar al 100% a la convocatoria y fue desafectado de la nómina argentina para el Mundial. Al día siguiente, el delantero de la Fiorentina subió un sentido posteo a sus redes sociales lamentándose por no poder decir presente en la Copa del Mundo.

"Ayer fue un día muy triste y muy difícil de aceptar en mi cabeza, que me quedo afuera del Mundial por una lesión. Es un sueño que uno piensa desde chico y que, estando a un paso de lograrlo, se derrumba todo. Pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busqué toda mi vida. El fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar esta, que es tan difícil de aceptar, ¡pero no me voy a rendir jamás!", arrancó diciendo el extremo de 24 años en una publicación que subió a su cuenta personal de Instagram.

Aunque también les deseó el mejor de los éxitos a sus compañeros: "Desearle lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene, que sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los argentinos y buscar eso que tanto queremos. Se merecen lo mejor siempre banda y hoy voy a estar alentando como un argentino más… Gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento. ¡Vamos Argentina!".

Nico González se pierde el Mundial.

La noticia la dio a conocer la cuenta oficial de la Selección en Twitter: "Tras el entrenamiento de este jueves, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista". Su lugar será ocupado por Ángel Correa.

Además de Nico González, el Tucu Correa también fue dado de baja a dos días del inicio del Mundial. Este último no está al 100% desde lo físico por una tendinitis y Scaloni decidió marginarlo y convocar a Thiago Almada para reemplazarlo.