Análisis de Miguel Simón: qué perdió la Selección argentina con los desafectados

En el día de ayer se anunciaron dos bajas en la albiceleste: Nicolás González (delantero) y Joaquín Correa (delantero), se perderán jugar en el Mundial Qatar 2022 debido a sus problemas físicos. El periodista deportivo, Miguel Simón, desde Qatar, conversó con MDZ Radio sobre cómo esto podría repercutir en la Selección argentina.

“Esto es el resultado de que Lionel Scaloni quiere tener al equipo al 100%. El director técnico de la Selección argentina puede tomar una licencia respecto a titulares que cree inamovibles, con las alternativas no puede hacerlo, ya que tiene que tener a esos jugadores con todas las capacidades posibles”, advirtió.

Para Simón, ya había un “tono de desengaño” en el director técnico con respecto a lo que había hablado con los jugadores: “Puede estar la parte clínica, la revisión médica y después la sensación, quizás las dos primeras daban bien en un primer momento. Seguramente el jugador le decía que estaba en óptimas condiciones. Luego sobre la marcha comenzaron a detectar molestias”, explicó.

Lo que perdemos

El especialista, dijo que con la salida de Nicolás González, la Selección argentina se pierde un jugador que tiene velocidad internacional, que puede jugar abierto, con un cambio de ritmo y con gran juego aéreo, algo que el equipo, para él, no tiene. “La Argentina no tiene extremos, perdemos una variante. Con esta salida, llegan dos problemas, la salida de un extremo, y la chance de que Di María tenga que jugar por un extremo que no es el más cómodo para él”, dijo. Por otro lado, afirmó que Correa es un jugador reversivo, que se mueve mejor por derecha.

Las posibles nuevas salidas

Con respecto a posibles nuevas salidas, Simón advirtió que el “Papu” Gómez y Acuña están en la “mira” por sus dificultades físicas. Para él, el director técnico está complicado en cuanto a un reemplazante natural. “En la lista de reservas está Facundo Medina, que es aéreo central, en una lista de tres puede jugar más abierto. La modificación no solo sería de nombre, sino que también de características. Acuña es una pieza muy importante, por eso Scaloni se está tomando más tiempo”, afirmó.

Finalmente el especialista concluyó “El director de la Selección argentina, visualizó ayer que no podía tener alternativas de los jugadores principales en mal estado. Esto mueve las piezas del tablero, ahora hay que acomodarlas”, cerró.