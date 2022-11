Messi habló de su sueño de jugar en Newell’s: "Iba a la cancha y quería estar ahí, pero hoy no…"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, reveló que siempre tuvo presente la idea de jugar en el fútbol nacional, pero aclaró que eso ya no depende de él por diversos factores como su familia y que "sería un cambio muy grande".

"Fue un sueño que tuve siempre, desde chiquito y es algo que siempre lo tengo ahí el poder jugar en el fútbol argentino. Desde chico iba a la cancha (de Newell's) y yo quería estar ahí, pero hoy no depende de mi", respondió Messi sobre su ilusión de disputar algún partido en el fútbol local pero después descartó la idea por ser algo ajeno a su decisión.

"Tengo una familia, depende de muchas cosas. Acabo de tener un cambio muy grande en mi vida, el cual me costó muchísimo no solo a mi sino a toda mi familia. No sé, pasan tantas cosas que no sé qué va a pasar mañana", explicó Messi.

Y este cambio no sólo lo adjudicó ante una posible llegada al fútbol argentino, sino también cuando se fue de Barcelona a París, ya que reveló que estaba totalmente negado a ir a Francia, que fue algo "muy de repente" y que a todos les costó muchísimo adaptarse a su nueva vida allí.

"Había sido todo muy de repente y había sido una decisión que no había elegido yo la de irme de Barcelona", pero aseguró: "Hoy soy feliz donde estoy viviendo, tanto yo como mi familia". En su segunda temporada en PSG, jugó 13 de los 15 primeros partidos de la liga y aportó 7 goles y diez asistencias. En esta etapa, Messi ya superó los 6 tantos que marcó en su primera temporada.