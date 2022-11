La revelación de Messi sobre por qué no jugó en River: "Fui a probarme, hice 4 goles y me dijeron…"

Lionel Messi aceptó la invitación de Jorge Valdano para realizar un interesante mano a mano donde dejó muchos títulos. Habló de las chances de la Selección argentina en el Mundial de Qatar, resaltó la figura de Pep Guardiola y también recordó cuando estuvo a un paso de jugar en River, quien le aseguró que se iba a hacer cargo del tratamiento si se ponía esa camiseta.

Ocurrió en el año 2000 y así recordó ese frustrado pase que, quizás, hubiera cambiado parte de su historia: "Fui a River a hacer una prueba, en realidad fui porque iban unos compañeros. Hicimos futbol un ratito contra chicos más grandes y me dijeron de volver con mi categoría".

"Una semana después jugué con los de mi categoría, hice como cuatro goles, me dijeron de quedarme, que me iban a bancar el tratamiento, pero que me tenía que hacer cargo de sacar el pase de Newell's. Ni lo intente porque sabía que era imposible, pero sí tuve ese paso por River", agregó con un dejo de nostalgia.

El día que Messi le pidió perdón a los hinchas de River.

La relación de Messi con River viene de larga data y algunos aseguran que tiene una cierta simpatía con el club. De hecho, cuando jugó contra el millonario en el Mundial de Clubes 2015, le pidió disculpas a los hinchas cuando marcó el primer gol de Barcelona y luego se fotografió en el vestuario del equipo de Marcelo Gallardo con una camiseta en su hombro.

También estuvo presente en la final que River le ganó a Boca en Madrid y quienes estuvieron cerca del astro argentina, relatan que lo vieron esbozar algunas sonrisas cuando se consumó la victoria de la banda en la final de la Copa Libertadores.