El contundente análisis de Scaloni sobre la clave para ganar el Mundial: "Raramente gana..."

A tan solo cinco días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni analiza cada detalle para poder levantar el 18 de diciembre la Copa del Mundo. Y ante las opciones del plantel, con jugadores estrella mayormente en ofensiva, el entrenador de la Selección argentina dio su clave para ser campeón: ser un equipo inteligente.

Es que, consultado sobre las características de su equipo y los planteles que lograron obtener el título a lo largo de la historia, Scaloni comentó: "Yo más que decir que el Mundial lo ganan los equipos que defienden bien, digo que lo ganan los equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo atacar, cuándo defender".

"Raramente gana un Mundial un equipo que avasalla, que está continuamente en campo contrario. Eso lo tenemos claro, lo hemos visto y nos tenemos que adaptar a eso. La inteligencia forma parte del fútbol y saber que si no nos conviene y no nos viene bien, en algún momento tendremos que hacer otra cosa. Eso forma parte del fútbol. Estadísticamente es así, lo sabemos y le daremos una vuelta para ver si nos conviene llevarlo adelante o no", opinó el entrenador de la Selección argentina.

En ese sentido, el DT destacó a lo largo de su conferencia de prensa en Abu Dhabi, previa al partido contra Emiratos Árabes de este miércoles, las características de sus futbolistas, las variantes que tiene de cara a cada encuentro y la forma de juego.

Por otro lado, Scaloni recibió una pregunta en otro idioma y, atento, quiso trasladar esa consulta a los periodistas que no pudieron escucharla traducida. Respecto de la presión que puede vivir en el Mundial, el entrenador de la Selección argentina afirmó: "¿La escucharon también los argentinos o solo yo la pregunta? Para saber. ¿Cómo vivo la presión? Presión, no. No tenemos presión porque al final es fútbol, vamos a jugar un Mundial de fútbol".

"Somos conscientes de lo que genera en Argentina el fútbol, pero no deja de ser un deporte. Por eso creemos que tenemos que salir a hacer nuestras cosas, de la manera que sabemos jugar. Puede haber un montón de imponderables. El ejemplo que me ponés vos del 2002 es un ejemplo claro en el cual, Argentina, haciendo las cosas muchísimo mejor que el rival se quedó afuera", reflexionó el técnico argentino.

"¿Cuál fue el premio? Que la gente, a pesar de la desilusión, siempre supo que ese equipo dio la cara y que no merecía irse del Mundial. El fútbol tiene esas cosas y lo tenemos que aceptar. Si no somos capaces de aceptar que el fútbol tiene estas cosas y que queremos ganar por decreto, estamos equivocados. Puede pasar, de hecho ha pasado, no solo con Argentina sino con otras selecciones, pero creo que hay maneras y maneras. Nosotros intentaremos dar el máximo a nuestra manera y a partir de ahí puede pasar cualquier cosa", completó Scaloni.