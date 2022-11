El motivo real de por qué Diego Lainez se quedó afuera de la lista para ir al Mundial de Qatar 2022

Diego Lainez no irá al Mundial de Qatar 2022 con la Selección mexicana. Si bien la mayoría de los hinchas pensaban que el juvenil iba a estar, finalmente el Tata Martino decidió que no esté entre los 26 convocados.

El juvenil está valorado en casi 3 millones de euros y juega actualmente en el Braga de Portugal. Tras su gran aparición en el América, el mediocampista pasó al Real Betis donde alternó muy buenos momentos con otros hasta quedando afuera del banco de suplentes.

Esto hizo que pasara al Braga de Portugal para intentar sumar más minutos. Allí las cosas no salieron como él y todos los mexicanos esperaban, ya que no ha sido muy protagonista. Tata Martino vio que no estaba jugando con su nuevo equipo y por eso lo dejó afuera de la convocatoria.

La Selección de Martino debutará el martes a las 10 am. Luego enfrentará a Argentina en la segunda fecha para cerrar contra Arabia Saudita.

La lista completa