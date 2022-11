El dato oculto de Raúl Jiménez que no sabías y que preocupó a todo México

Raúl Jiménez relató lo que tuvo que vivir en el 2020 luego de sufrir una fractura de cráneo jugando el Wolverhampton de la Premier League. El delantero chocó con el brasilero David Luiz y el mexicano se llevó lo peor. Jiménez es uno de los elegidos por el Tata Martino para viajar a Qatar para representar a la Selección de méxico.

El ex América tuvo que ser operado y afrontar un proceso de rehabilitación para volver a entrenar. Esto le ocasionó muchas complicaciones que fue revelando a lo largo del tiempo.

"Muchas personas siempre estuvieron cerca mío. Desperté y tenía mensajes de todos mis compañeros, entrenadores y mucha gente de la selección y de mi equipo (Wolves)", comenzó aclarando el delantero de 31 años.

El Tata Martino llevará a Jiménez a Qatar.

Además, aclaró que tuvo muchas complicaciones que le provocaron la pérdida del equilibro y mareos muy fuertes que tenía que pedir ayuda para poder caminar. "Me costaba hasta agarrar un vaso de agua", reveló en una entrevista con TUDN.

“Al principio me acuerdo que me tenía que agarrar yo de la pared, o ir agarrado de alguien porque como que me iba de lado. Cosas como para agarrar un vaso de agua me estuvieron ofreciendo, yo iba normal, pero cuando ya estaba cerca de tomarlo iba con más precaución para sí agarrarlo; al final dicen los doctores que es normal”, contó.

“Iba a caminar las primeras veces al club —después de dos semanas de estar en casa— y en las canchas está lleno de árboles, siento que voy caminando, volteo a ver los árboles y se están moviendo”, indicó de su recuperación.

Ya más relajado, contó que se sintió Messi porque nadie lo podía tocar. "Me sentía Messi quitándome a todos cuando me volví a juntar con el grupo", dijo.