Wayne Rooney liquidó a Cristiano Ronaldo por sus actitudes en el United: "Las cosas que ha hecho son..."

Si de la historia del Manchester United se trata, la palabra de Wayne Rooney está más que autorizada. El exjugador levantó un total de 16 títulos con la camiseta de los Diablos Rojos en los que se destacan la UEFA Champions Legue de la temporada 2007/08 y el Mundial de Clubes del 2008.

En este contexto el oriundo de Croxteth (Liverpool) no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar sobre la figura de Cristiano Ronaldo. El británico apuntó contra su excompañero debido a las actitudes que ha mostrado a lo largo de la temporada. El luso es suplente y, en un principio, busco abandonar la institución debido a su desacuerdo con las decisiones del director técnico.

Rooney apuntó contra la actitud del luso en la última temporada.

“Creo que las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada son inaceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no lo aceptaría. Roy no lo aceptaría en absoluto”, comenzó Rooney, ganador de 13 títulos a nivel local con la camiseta roja.

“Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento, cuando está tratando de reconstruir. Para Cristiano, solo hay que bajar la cabeza y trabajar y estar listo para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, será un activo. Si no lo hace, se convertirá en una distracción no deseada”, añadió el exdelantero.

Por último Rooney destacó el trabajo del DT neerlandés: “Creo que Ten Hag lo ha hecho muy bien. Ha llegado y ha imprimido su autoridad al equipo, y por primera vez en dos o tres años estoy empezando a ver una identidad en el Manchester United que no había visto en los últimos dos o tres años. Es el hombre adecuado para el puesto. Creo que llevará tiempo, pero es un verdadero paso en la dirección correcta para terminar entre los cuatro primeros y volver a jugar la Champions League”