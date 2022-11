El sentido posteo de San Lorenzo para Ángel Correa tras quedarse afuera del Mundial: "Nosotros sabemos..."

Un dolor enorme para Ángel Correa. Él, que dejó todo para jugar con la Selección argentina, no fue citado al Mundial de Qatar 2022 y, por supuesto, su tristeza es mayúscula. En San Lorenzo, el club que lo vio nacer futbolísticamente, son conocedores del sacrificio que hizo el jugador en su carrera desde chiquito y para llegar a Primera, y por eso le enviaron un sentido mensaje de apoyo.

¡El fútbol siempre tiene revancha!



Y nosotros, los Cuervos, bien sabemos de eso.



¡Vamo' arriba, Angelito! uD83DuDC99? pic.twitter.com/tgPnO41aoz — San Lorenzo (@SanLorenzo) November 11, 2022

"¡El fútbol siempre tiene revancha! Y nosotros, los Cuervos, bien sabemos de eso. ¡Vamo' arriba, Angelito!", escribieron en la cuenta de Twitter del Ciclón, mensaje que acompañaron con una foto de Correa en pleno festejo de gol, con la camiseta azulgrana, antes de que partiera en 2014.

Angelito, que pasó por dos operaciones de corazón (una en 2014, cuando fue vendido al Atlético de Madrid y la otra en junio de este año, cuando se corrigió una cicatriz de la primera intervención), no entró en la lista de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo y desde Boedo le enviaron su apoyo.

Después de su segunda cirugía, Correa confesó lo que hizo para poder estar en la convocatoria de la Selección argentina de cara a la Finalissima: le ocultó a los médicos que se le había abierto la cicatriz que tiene en el pecho.

“Eso fue algo complicado. Ya llevaba varios días que se me estaba viendo el alambre que tengo en el pecho. No le dije nada al doctor de la Selección porque quería estar en la Finalissima con el grupo”, reveló Correa en diálogo con TyC Sports. “Después de que pasó el partido me agarró un poco de miedo, a mi familia también, me dijeron que le diga al doctor porque se podía llegar a infectar y podía ser grave", contó.

"No era un dolor, se me había abierto la cicatriz. Se me asomaba el alambre que tengo. Cuando lo hablé con el doctor, era lo mejor volver a Madrid para poder solucionarlo rápido”, dijo, y se operó el 6 de junio sin problemas.

Por eso, con el mismo dolor que el propio Correa (quien ya había estado en la prelista para Rusia 2018 y también quedó marginado), los hinchas de San Lorenzo y el propio club lamentaron la ausencia de su joyita, la que levantó la Copa Libertadores 2014 con la camiseta azulgrana y que hoy juega en el Atlético de Madrid.

El post de la pareja de Correa tras la lista de la Selección argentina

Sabrina Di Marzo, pareja de Angelito y madre de sus dos hijas, publicó en Instagram un mensaje de apoyo al futbolista: "Jamás dudes la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones de lo que sos y no sos capaz, y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo".

"Vivo con vos y veo el trabajo diario qué haces y siéndote sincera no creo que nadie lo haga. Esa constancia para entrenar, para hacer fisio de 7 días 5. Para alimentarte como debes, para no salir a restaurantes y comer en casa. Sos una persona súper responsable, razonable y una persona con muchísima cabeza. Siempre vamos a estar acá para vos, en las buenas en las malas y en las que toque. Siempre te vamos a acompañar acá o en donde sea. Para nosotras sos imprescindible", escribió.

Qué había dicho Correa sobre su ilusión de jugar el Mundial de Qatar 2022

"Con tal de ir a Qatar, voy de aguatero, de cualquier cosa. A medida que se acerca la fecha, los nervios se sienten cada vez más. Creo que el grupo está muy bien, lleva muchísimo tiempo trabajando juntos y las cosas están saliendo bien, así que hay que seguir de esta manera".

"Me siento parte del grupo, cada vez que me ha tocado jugar, creo que lo he hecho bien. Está claro que últimamente está siendo fácil por la calidad de jugadores que tiene la Selección y por la dinámica que lleva, toda positiva, que cada jugador que entra lo hace bien”.

“Representar al país sería lo máximo. Tuve la suerte de poder estar siempre y poder acompañar al grupo. Cada vez que me tocó hacerlo, lo disfruté al máximo porque vestir la camiseta de la Selección es lo más lindo. Ya me pasó en 2018 que estuve en la prelista y me lo perdí. Eso me afectó muchísimo, estar ahí es el sueño de todo chico. Que ya falte tan poquito hace que se note el nerviosismo”.