El oscuro motivo por el que el Tata Martino no convocó a Chicharito Hernández para Qatar 2022

José Ramón Fernández, reconocido periodista mexicano, dio detalles del comportamiento de Javier Chicharito Hernández que llevaron a que Gerardo Tata Martino no lo considere en la lista de 26 para el Mundial de Qatar 2022.

"Los jugadores más veteranos se opusieron a que Javier Hernández siga estando porque en una concentración antes de jugar dos amistosos en 2019 metió a dos prostitutas a la concentración. Esto generó muchos inconvenientes hasta con las esposas de los compañeros", comenzó explicando en una entrevista con Proceso.

Y agregó: “Chicharito no supo pedir perdón a tiempo. El chico (el empleado) de la FMF que despidieron por la culpa del jugador ahora se encuentra trabajando en la FIFA".

Además, Fernández cargó contra el Tata Martino por no tener autocrítica: “Su trabajo dista de lo que esperaba el mexicano. Tres perdidos con Estados Unidos y no le gustó (que se lo dijeran). ‘Eres el único técnico que ha pedido tres veces en un año con Estados Unidos, eres argentino y no sabes lo que le duele al mexicano perder con Estados Unidos en el futbol. Canadá nos pasó por encima en el Azteca. Dice que jugó bien la Nations League, pero no ganó. No fue crítico".

México entrenó contra Irak, en un partido amistoso, y ganó 4-0 (que es lo menos importante). Hay que ver las impresiones que dejan algunos jugadores; Funes Mori recuperado, Vega bien, Antuna bien y hasta ahí. Irak no representa ninguna dificultad, quizás Suecia si. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 9, 2022

"Vi un Martino aparentemente agradable porque él sabe que le queda el Mundial y ya. ¿Calificar? Lo calificaba cualquiera, a él lo contrataron para ver si podía trascender al quinto partido, pero De Luisa dice que no, que llegar al cuarto es cumplir el gran compromiso de México. Ya abrió el paraguas, es realista, pero su idea es: ‘pasamos la ronda de grupos y el cuarto partido lo perdemos’”, concluyó.