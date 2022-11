La sorprendente declaración de una figura de México sobre José Mourinho: "Me vino a buscar y me..."

Andrés Guardado, volante del Betis y también integrante de la Selección mexicana, se animó a contar una anécdota que vivió con José Mourinho, histórico entrenador. El DT portugués, que ahora dirige a la Roma es uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo.

El mediocampista será uno de los hombres de experiencia que llevará el Tata Martino a Qatar. En una entrevista con Star+, dijo: "Tras un partido que jugamos el mes pasado contra la Roma (Guardado en el Betis), terminó el encuentro y me vino a buscar y me pidió la camiseta. Vino al vestuario, iba saliendo y escuché 'Andrés', 'Guardado', volteo y era Mourinho. Me dice 'me puedes regalar tu camiseta', le dije 'claro, míster, un honor'".

Guardado valoró mucho el gesto del entrenador: "Ese tipo de cosas es con lo que se queda uno, más allá de lo que pueda decirte gente que no ha seguido mi carrera, que solo ve los partidos o que ve solamente cuando voy con la Selección, que no siguen los partidos del Betis. Estos son mis trofeos".

El experimentado volante siguió insistiendo en el tema, y aclaró: "Son mis regalos, que gente de futbol, que me ha visto de cerca, porque competí contra Mourinho muchas veces aquí en la liga española, que él respete mi carrera y que valore un poco el jugador que he podido conseguir”.